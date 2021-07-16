Выборы депутатов в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно будет как на избирательном участке, так и на дому.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». Пандемия нанесла свой отпечаток на проведение выборов в этом году. Тяжелее всего предстоит работать членам комиссии и наблюдателям — они вынуждены будут весь день находиться на участках в специальных халатах и защитных шлемах из пластика.

Касаемо регистрации голосующих. Избирателям предложат продезинфицировать руки, каждому выдадут медицинскую маску и отдельную ручку. Свой паспорт членам комиссии жители не отдадут для проверки лично в руки, как это было раньше, а покажут его на расстоянии. Соблюдаться будет также социальная дистанция в 1,5-2 метра.

Для жителей донского региона будут доступны следующие формы голосования:

в помещении для голосования;

на дому.

Голосования на придомовых территориях не будет.

Наблюдатели смогут присутствовать при всех формах голосования в течение трех дней. Кроме того, в Ростовской области в этом году станет возможным проголосовать за кандидатов, не выходя из дома. Новшество будет доступно также в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской областях и в Севастополе. Дистанционно отдать свой голос сможет любой гражданин, имеющий личный кабинет на портале «Госуслуг».

На сегодня все парламентские партии уже выдвинули своих кандидатов. Каменск будет голосовать за кандидатов по Белокалитвинскому избирательному округу № 153, в который входят Каменск-Шахтинский, Донецк, Белокалитвинский, Боковский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Обливский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Чертковский и Шолоховский районы.

«Единая Россия» в качестве своего кандидата выставляет 37-летнего Николая Гончарова . Он занимает должность директора хозяйства ООО «Светлый» в Кашарском районе.

. Он занимает должность директора хозяйства ООО «Светлый» в Кашарском районе. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвигает каменчанина Дениса Чеботарева . Ему 44 года, он участвовал в прошлых выборах в Госдуму в 2016 году и занял 7 место по округу. Его представляют как предпринимателя.

. Ему 44 года, он участвовал в прошлых выборах в Госдуму в 2016 году и занял 7 место по округу. Его представляют как предпринимателя. КПРФ выдвигает 48-летнего жителя г. Миллерова Виталия Абакумова , первого секретаря Миллеровского РК КПРФ.

, первого секретаря Миллеровского РК КПРФ. От партии ЛДПР выступает Артур Цапенко. Ему 46 лет, он родом из Белокалитвинского района (пос. Коксовый).

Это не весь список кандидатов на предстоящие выборы — свое желание участвовать в выборах изъявляют кандидаты непарламентских партий и самовыдвиженцев.

В избирком РО по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу № 153 пакет документов представил Роман Агафонов. Кандидат безработный, не принадлежит к какой-либо партии, в выборах планирует участвовать в порядке самовыдвижения. Ему предстоит приступить к сбору подписей в свою поддержку. Для регистрации необходимо не менее 14 138 подписей избирателей округа.

Кроме того, на сегодняшний день в Ростовской области выдвинуты 82 кандидата на выборы в Госдуму по партийным спискам. Избирком заверил 11 партийных списков:

КПРФ — 12 человек

«Единая Россия» — 10

«Партия Роста» — 10

«Справедливая Россия» — 8

«Яблоко» — 9.

Всего для участия в осенних выборах списки подали 15 из 32 российских политических партий.