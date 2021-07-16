Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начался капремонт центрального проспекта

В Каменске начался капремонт центрального проспекта

транспорт

В Каменске начался капремонт центрального проспекта

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

В Каменске начался капремонт центрального проспекта

Опубликовано

16 июля на проспекте Карла Маркса началась срезка старого асфальта от виадука.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля — «ПИК». На время проведения работ закрыли участок проспекта от ул. Ворошилова до дома № 81 на пр. Карла Маркса. В связи с этим на «кресту» образовалась аварийно-опасная ситуация. Всем, кто спускается с виадука к светофору, приходится сворачивать влево и далее двигаться в сторону набережной по левой стороне дороги.

Капитальный ремонт всего проспекта — от набережной до виадука — должен завершиться до 1 октября 2021 года.

  • В Каменске начался капремонт центрального проспекта
  • В Каменске начался капремонт центрального проспекта
  • В Каменске начался капремонт центрального проспекта
  • В Каменске начался капремонт центрального проспекта
  • В Каменске начался капремонт центрального проспекта
  • В Каменске начался капремонт центрального проспекта
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

Автор: 13.07.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Ушла из жизни в ковидном госпитале депутат Виктория Соболева

общество

Ушла из жизни в ковидном госпитале депутат Виктория Соболева

Школьникам донского региона разрешили учиться без масок

власть

На Дону с понедельника возвращаются антиковидные ограничения

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

происшествия

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

Двухлетнюю девочку, выжившую в аварии на М4 «Дон», перевели в реанимацию в Ростов

происшествия

Двухлетнюю девочку, выжившую в аварии на М4 «Дон», перевели в реанимацию в Ростов

В крестный ход по воде пойдут каменские спортсмены

религия

В крестный ход по воде пойдут каменские спортсмены

Реклама
Вверх