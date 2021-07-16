16 июля на проспекте Карла Маркса началась срезка старого асфальта от виадука.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля — «ПИК». На время проведения работ закрыли участок проспекта от ул. Ворошилова до дома № 81 на пр. Карла Маркса. В связи с этим на «кресту» образовалась аварийно-опасная ситуация. Всем, кто спускается с виадука к светофору, приходится сворачивать влево и далее двигаться в сторону набережной по левой стороне дороги.

Капитальный ремонт всего проспекта — от набережной до виадука — должен завершиться до 1 октября 2021 года.