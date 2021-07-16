С 19 июля автобус № 10 начнет ходить через комбинат.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля — «ПИК». Как пояснили «ПИКу» в «Каменском ПАТП», рейсы на комбинат начнут выполняться в связи с закрытием маршрута № 10.

График движения автобуса № 10

от ДК Гагарина: 6.10 7.40 12.25 14.25 17.20

от пос. Октябрьского: 6.58 8.30 13.17 15.05 18.07

от водокачки: 6.45 8.17 15.15 18.17

Рейсы на водокачку от ДК Гагарина: 6.10 7.40 14.25 17.20

Примечание.

Рейс на 6.58 от пос. Октябрьского будет выполняться с заездом в пос. Южный и на комбинат, время отправления с пос. Южного — 7.18.

Рейс на 17.20 от ДК Гагарина будет выполняться с заездом на комбинат и в пос. Южный.