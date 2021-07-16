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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске автобус № 10 меняет маршрут следования

В Каменске добавили автобусов на дачи

транспорт

В Каменске автобус № 10 меняет маршрут следования

Опубликовано

С 19 июля автобус № 10 начнет ходить через комбинат.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля — «ПИК». Как пояснили «ПИКу» в «Каменском ПАТП», рейсы на комбинат начнут выполняться в связи с закрытием маршрута № 10.

График движения автобуса № 10
от ДК Гагарина: 6.10 7.40 12.25 14.25 17.20
от пос. Октябрьского: 6.58 8.30 13.17 15.05 18.07
от водокачки: 6.45 8.17 15.15 18.17
Рейсы на водокачку от ДК Гагарина: 6.10 7.40 14.25 17.20

Примечание.
Рейс на 6.58 от пос. Октябрьского будет выполняться с заездом в пос. Южный и на комбинат, время отправления с пос. Южного — 7.18.
Рейс на 17.20 от ДК Гагарина будет выполняться с заездом на комбинат и в пос. Южный.

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