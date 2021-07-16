Известный на всю страну хореограф, руководитель народного хореографического коллектива «Офелия», депутат городской думы Каменска скончалась в ковидном госпитале 16 июля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля — «ПИК». Напомним, «ПИК» сообщал о том, что заболела коронавирусом и лечится в ковидном госпитале. Ранее Виктория Михайловна звонила в «ПИК» из госпиталя и рассказывала нашему корреспонденту, что на себе прочувствовала, что значит быть пациентом в переполненной больнице. В госпиталь Виктория Соболева поступила 1 июля. Пришла туда сама, когда почувствовала себя плохо.

Известие о кончине Виктории Соболевой потрясло город. Без преувеличения можно сказать, что Каменск в шоке. За более чем 30 лет существования коллектива «Офелия» через него прошли сотни каменчан, многим бывшим воспитанникам уже за 40.

«Ушла из жизни наш бессменный руководитель, мама троих сыновей, бабушка, педагог, наставник, человек с безграничным талантом, трудолюбием, стойкостью, бесстрашием», — пишут в соцсетях убитые горем коллеги Виктории Михайловны.

Справка

Соболева Виктория Михайловна родилась 10 июля 1967 года, прожила всю жизнь в Каменске и отдала большую ее часть обучению маленьких и юных каменчан танцевальному искусству.

В 1990 году на базе местного Дома пионеров В. Соболева создала коллектив эстрадного танца «Офелия». В 1992-м она была приглашена в ДК им. Маяковского на место хореографа, куда перешла вместе с коллективом.

В 2002 году Виктория Михайловна окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.

13 декабря 2002 года «Офелии» было присвоено звание народного хореографического коллектива. В 2004-м «Офелия» стала членом Общероссийской танцевальной организации (ОРТО).

НХК «Офелия» – чемпион Европы по артистическому танцу (WADF 2017), многократный победитель международных конкурсов в России, Латвии, Грузии, Македонии, Чехии, Италии. НХК «Офелия» принимал участие в культурной программе в дни проведения чемпионата мира по футболу (2018 г., Ростов-на-Дону) с сольным концертом. Коллектив — постоянный участник областных и городских мероприятий.

В сентябре 2020 года Виктория Соболева была избрана депутатом городской думы седьмого созыва по округу № 7.