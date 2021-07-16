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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская область на восьмом месте по коронавирусной панике

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общество

Ростовская область на восьмом месте по коронавирусной панике

Ростовская область на восьмом месте по коронавирусной панике

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Центр политической конъюнктуры составил рейтинг коронавирусной паники регионов по количеству сообщений в социальных сетях.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». В России фиксируются пиковые значения заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Параллельно наблюдается рост интереса граждан к третьей волне, россияне чаще всего ищут в интернете информацию о вакцинации и ограничительных мерах, применяемых властями. Третья волна отразилась и на том, какие коронавирусные темы граждане обсуждают в социальных сетях и в каких регионах проблема вызывает наибольший отклик.
Третья волна пандемии, по данным ФОМ, спровоцировала рост тревожных настроений в российском обществе.
Пока уровень тревоги не достиг показателей второй волны пандемии. Показатели активности граждан на тему коронавируса в соцсетях также уступают аналогичным значениям, зафиксированным во время первой и второй волны. Тем не менее в дни, когда власти вводят важные ограничения, наблюдается всплеск активности в соцсетях.
Согласно рейтингу регионов по количеству сообщений о коронавирусе в соцсетях, Ростовская область занимает 8-е место из 20. Первое — у Москвы, второе — у Санкт-Петербурга, третье — у Московской области. Меньше всех паники наблюдается в Ярославской области.
В силу высокого потенциала для критики тему коронавируса в соцсетях чаще обсуждают в негативном ключе. Каждое десятое сообщение (9,33%) на тему пандемии содержит негатив, позитивных сообщений 1,22% от общей массы.

Согласно исследованию, центром были сделаны следующие выводы: 

  • Коронавирус становится фоном. Отсутствие явного роста числа сообщений на тему коронавируса в социальных сетях говорит о том, что для многих пользователей пандемия стала неотъемлемой частью жизни, коронавирусные события не вызывают столь бурной реакции, как это было во время первой и второй волны. Следующие волны, вероятно, будут привлекать к себе еще меньше внимания.
  • Приоритет вакцинации. Тема прививок стала главной отличительной чертой третьей волны пандемии. Кампания по вакцинации провоцирует бурные обсуждения в социальных сетях, при этом на этих ресурсах не наблюдается отчетливой государственной информационной кампании по популяризации прививок.
  • Ограничения и мотивация. Вторыми по значимости и заметности в соцсетях стали коронавирусные ограничения, вводимые региональными властями. Граждане обращают на них внимание, и, учитывая увеличение темпов вакцинации, следует признать ограничения эффективным инструментом стимуляции кампании по вакцинации населения.

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