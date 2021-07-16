Центр политической конъюнктуры составил рейтинг коронавирусной паники регионов по количеству сообщений в социальных сетях.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». В России фиксируются пиковые значения заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Параллельно наблюдается рост интереса граждан к третьей волне, россияне чаще всего ищут в интернете информацию о вакцинации и ограничительных мерах, применяемых властями. Третья волна отразилась и на том, какие коронавирусные темы граждане обсуждают в социальных сетях и в каких регионах проблема вызывает наибольший отклик.

Третья волна пандемии, по данным ФОМ, спровоцировала рост тревожных настроений в российском обществе.

Пока уровень тревоги не достиг показателей второй волны пандемии. Показатели активности граждан на тему коронавируса в соцсетях также уступают аналогичным значениям, зафиксированным во время первой и второй волны. Тем не менее в дни, когда власти вводят важные ограничения, наблюдается всплеск активности в соцсетях.

Согласно рейтингу регионов по количеству сообщений о коронавирусе в соцсетях, Ростовская область занимает 8-е место из 20. Первое — у Москвы, второе — у Санкт-Петербурга, третье — у Московской области. Меньше всех паники наблюдается в Ярославской области.

В силу высокого потенциала для критики тему коронавируса в соцсетях чаще обсуждают в негативном ключе. Каждое десятое сообщение (9,33%) на тему пандемии содержит негатив, позитивных сообщений 1,22% от общей массы.

Согласно исследованию, центром были сделаны следующие выводы: