Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый порядок начнет действовать через год.

МОСКВА, 16 июля – «ПИК». С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней. Срок установлен как для случаев подачи заявления по месту жительства, так и по месту пребывания. Сейчас сроки составляют 10 и 30 дней соответственно.

Этим же постановлением глава правительства продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет.

По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности. Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале «Госуслуг».

Новое постановление избавит людей от таких неудобств. Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится.

Еще одна новация – продление срока подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.