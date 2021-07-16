По данным Росгидромета, 17, 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара +40…41 градус. МЧС Ростовской области объявило штормовое предупреждение.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». Меж тем метеопортал gismeteo.ru, ранее заявлявший на выходные 17 и 18 июля температуру в дневные часы до +38, снизил ее до терпимых +32 и даже посулил дождь во второй половине дня.

Нам остается надеяться, что более благоприятный прогноз сбудется и нам удастся-таки хорошо отдохнуть и набраться сил до 22 июля, поскольку именно с этого дня в Каменске прогнозируется снижение температуры по всей области до +26…27 градусов и проливные дожди.