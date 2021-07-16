«Специалисты» настырно предлагают людям установить оборудование по обеспечению пожарной безопасности за большие деньги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». Звоня в квартиры, злоумышленники навязывают работы «по обеспечению пожарной безопасности». Они предлагают гражданам купить пожарные извещатели по ценам в несколько десятков раз выше реальных, убеждая доверчивых людей в том, что покупка убережет их от штрафов, которые последуют, если в доме отсутствует такой прибор.

Как понять, что перед вами мошенник?

Первое, что важно знать: сотрудники пожарного надзора никогда не предлагают каких-либо платных услуг. Наоборот, они могут сами принести и установить вам, к примеру, автономный пожарный извещатель, но денег ни за его монтаж, ни за техническое обслуживание они не берут.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Каменску напоминает, что у граждан нет никаких обязательств по оборудованию своего жилья извещателями — это происходит исключительно добровольно. Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками МЧС, не верьте, перед вами – мошенники!

Второе: сотрудники МЧС при проведении профилактических рейдов обязательно будут одетыми в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, которое они предъявляют по требованию. Также инспектор обязан представиться, назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию. В ходе обследования противопожарного состояния жилого дома инспектор инструктирует проживающих о мерах пожарной безопасности, указывает на выявленные недостатки, если таковые имеются.

Горожане, будьте бдительны! При выявлении подобных фактов сообщайте соответствующую информацию в полицию по телефонам: 02, 102.

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каменску подполковника вн. службы О. Дорохина.