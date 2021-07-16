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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование

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здоровье

Каменск получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование

Каменск получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование

Опубликовано

Оборудование на сумму свыше 6,5 млн рублей поступит в первичное сосудистое отделение каменской ЦГБ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». Средства на приобретение современного медицинского оборудования для сосудистого отделения ЦГБ будут направлены из областного бюджета. Высокотехнологичную помощь смогут получать пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Напомним, ранее в отделении был установлен ангиограф стоимостью 52,8 млн рублей.
Также для ЦГБ приобретен стационарный рентгеновский аппарат стоимостью около 13 млн рублей. Он уже установлен. Открытие рентген-кабинета с новым оборудованием запланировано на 1 сентября этого года.

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