Оборудование на сумму свыше 6,5 млн рублей поступит в первичное сосудистое отделение каменской ЦГБ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». Средства на приобретение современного медицинского оборудования для сосудистого отделения ЦГБ будут направлены из областного бюджета. Высокотехнологичную помощь смогут получать пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Напомним, ранее в отделении был установлен ангиограф стоимостью 52,8 млн рублей.

Также для ЦГБ приобретен стационарный рентгеновский аппарат стоимостью около 13 млн рублей. Он уже установлен. Открытие рентген-кабинета с новым оборудованием запланировано на 1 сентября этого года.