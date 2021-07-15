15 июля началось обустройство пешеходной дорожки вдоль забора стройки на территории бывшего кинотеатра «Родина».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июля — «ПИК». Для обустройства перехода металлическую ограду стройки перенесли вглубь на метр от бордюра дороги.

Предполагается, что эта дорожка вернет пешеходам проспект и станет решением проблемы опасных переходов. Забор, который был возведен впритык к проезжей части, не только перекрыл пешеходный тротуар, но и ограничил видимость всем участникам дорожного движения. Водители зачастую поздно замечали пешеходов, выходящих на зебру из-за забора.

Ограниченный обзор стал одной из причин ДТП 14 мая этого года. Тогда иномарка сбила молодого человека на пешеходном переходе, который начинается в кустах на центральной аллее и упирается в забор стройки.