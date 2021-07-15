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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Возле бывшей «Родины» делают дорожку для пешеходов

Возле бывшей «Родины» делают дорожку для пешеходов

транспорт

Возле бывшей «Родины» делают дорожку для пешеходов

Опубликовано

15 июля началось обустройство пешеходной дорожки вдоль забора стройки на территории бывшего кинотеатра «Родина».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июля — «ПИК». Для обустройства перехода металлическую ограду стройки перенесли вглубь на метр от бордюра дороги.
Предполагается, что эта дорожка вернет пешеходам проспект и станет решением проблемы опасных переходов. Забор, который был возведен впритык к проезжей части, не только перекрыл пешеходный тротуар, но и ограничил видимость всем участникам дорожного движения. Водители зачастую поздно замечали пешеходов, выходящих на зебру из-за забора.

Ограниченный обзор стал одной из причин ДТП 14 мая этого года. Тогда иномарка сбила молодого человека на пешеходном переходе, который начинается в кустах на центральной аллее и упирается в забор стройки.

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