Следственным отделом по г. Азову следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п.п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ростовская область, 7 июля — «ПИК». По данным следствия, 15 июля 2021 года 51-летний мужчина, находясь в автобусе, следовавшем по маршруту г. Азов — с. Круглое, нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся с места преступления.

В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще две женщины (61 год и 55 лет) были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сообщается, что мужчина задержан. Также стало известно, что он имеет психическое расстройство и проходил соответствующее лечение.