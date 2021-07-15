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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области предлагают доплачивать за борьбу с амброзией

В Ростовской области предлагают доплачивать за борьбу с амброзией

общество

В Ростовской области предлагают доплачивать за борьбу с амброзией

Фото из архива редакции.

В Ростовской области предлагают доплачивать за борьбу с амброзией

Опубликовано

14 июля в ходе заседания круглого стола при Заксобрании РО депутаты предложили ввести систему денежного поощрения тех, кто по своей инициативе будет истреблять амброзию вместе с корнями.

Ростовская область, 15 июля — «ПИК». Кроме того, областные законотворцы признали работу муниципалитетов по покосу сорной растительности неэффективной и предложили увеличить штрафы вдвое за нескошенную амброзию.
На данный момент размер штрафов составляет:

  • для граждан — от 300 до 500 рублей;
  • для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей;
  • для юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

Отметим, проблема нескошенной амброзии также из рук вон плохо решается и в Каменске-Шахтинском. Это заметили «сверху» – наш город попал в региональный антирейтинг. А мучает проблема всех, кто «снизу», то есть население – в редакцию «ПИКа» ежедневно поступают жалобы на заросли травы в человеческий рост, от которой аллергики страдают, а не аллергики заполучают новую аллергию.

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Автор: 13.07.2021
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