14 июля в ходе заседания круглого стола при Заксобрании РО депутаты предложили ввести систему денежного поощрения тех, кто по своей инициативе будет истреблять амброзию вместе с корнями.

Ростовская область, 15 июля — «ПИК». Кроме того, областные законотворцы признали работу муниципалитетов по покосу сорной растительности неэффективной и предложили увеличить штрафы вдвое за нескошенную амброзию.

На данный момент размер штрафов составляет:

для граждан — от 300 до 500 рублей;

для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей;

для юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

Отметим, проблема нескошенной амброзии также из рук вон плохо решается и в Каменске-Шахтинском. Это заметили «сверху» – наш город попал в региональный антирейтинг. А мучает проблема всех, кто «снизу», то есть население – в редакцию «ПИКа» ежедневно поступают жалобы на заросли травы в человеческий рост, от которой аллергики страдают, а не аллергики заполучают новую аллергию.