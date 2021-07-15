Сегодня в штате ЦЗН Каменска трудятся 25 специалистов. Возглавляет коллектив Андрей Горяйнов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июля – «ПИК». 15 июля исполнилось 30 лет с тех пор, как специалисты городского Центра занятости приняли первого посетителя. С юбилейной датой сотрудников организации поздравил глава администрации Владимир Шевченко. Глава вручил приветственный адрес руководителю ЦЗН А. Горяйнову, а также почетные грамоты и благодарственные письма лучшим представителям отрасли.

Каменский ЦЗН работает в городе с 1991 года. Сюда обращаются граждане в поисках работы, работодатели, желающие найти сотрудников, школьники, которым предоставляются временные рабочие места. Многие жители города получают здесь помощь в переобучении. Однако основным направлением работы данной службы является трудоустройство.

Сегодня в каменском ЦЗН трудятся 25 специалистов. За 30 лет работы в службу обратились более 90 тыс. человек, трудоустроено около 65 тыс. граждан, более 5,5 тыс. каменчан получили направление на профобучение, более 20 тыс. учащихся были трудоустроены на время каникул.