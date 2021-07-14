Дорогу на углу улиц Луначарского и Заводской разрыли для замены трубы отопления, поэтому пассажирский транспорт не заезжает на автобусную остановку расположенную там.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 июля — «ПИК». Работы выполняет местное теплоснабжающее предприятие МУП «Тепло МРЗ». В связи с этим с 14 июля автобусы №№ 5 и 25 ходят по измененному маршруту: они заезжают в микрорайон с ул. Заводской на площадь перед Дворцом культуры, затем выезжают по ул. Луначарского на свой маршрут по ул. Кубышева, Строителей, Парковой до остановки на ул. Троян. Оттуда по направлению в Каменск автобус идет по привычному маршруту.

Ожидается, что работы завершатся через неделю.