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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Заводском автобусы изменили маршрут

В Заводском автобусы изменили маршрут

транспорт

В Заводском автобусы изменили маршрут

Опубликовано

Дорогу на углу улиц Луначарского и Заводской разрыли для замены трубы отопления, поэтому пассажирский транспорт не заезжает на автобусную остановку расположенную там.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 июля — «ПИК». Работы выполняет местное теплоснабжающее предприятие МУП «Тепло МРЗ». В связи с этим с 14 июля автобусы №№ 5 и 25 ходят по измененному маршруту: они заезжают в микрорайон с ул. Заводской на площадь перед Дворцом культуры, затем выезжают по ул. Луначарского на свой маршрут по ул. Кубышева, Строителей, Парковой до остановки на ул. Троян. Оттуда по направлению в Каменск автобус идет по привычному маршруту.
Ожидается, что работы завершатся через неделю.

  • В Заводском автобусы изменили маршрут
  • В Заводском автобусы изменили маршрут
  • В Заводском автобусы изменили маршрут
  • В Заводском автобусы изменили маршрут
  • В Заводском автобусы изменили маршрут
  • В Заводском автобусы изменили маршрут
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Автор: 13.07.2021
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