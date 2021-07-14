Четырехлетний ребенок погиб, его отец находится в тяжелом состоянии в реанимации.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 июля — «ПИК». Авария произошла в 5.00 на 905-м км автодороги М4 «Дон» (Каменский район). Семья из Санкт-Петербурга ехала на отдых в Краснодарский край. В машине на передних сиденьях находились родители и двое маленьких детей — четырехлетний сын и дочь, которой в марте исполнилось два года. Оба малыша были пристегнуты в детских креслах на задних сиденьях.

Отец 1983 г.р., находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», столкнулся с припаркованным на трассе грузовиком «Шахман Сшакси».

В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте аварии. Родители и двухлетний ребенок находятся в тяжелом состоянии в ЦГБ Каменска-Шахтинского.