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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

происшествия

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

Опубликовано

Четырехлетний ребенок погиб, его отец находится в тяжелом состоянии в реанимации.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 июля — «ПИК». Авария произошла в 5.00 на 905-м км автодороги М4 «Дон» (Каменский район). Семья из Санкт-Петербурга ехала на отдых в Краснодарский край. В машине на передних сиденьях находились родители и двое маленьких детей — четырехлетний сын и дочь, которой в марте исполнилось два года. Оба малыша были пристегнуты в детских креслах на задних сиденьях.

Отец 1983 г.р., находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», столкнулся с припаркованным на трассе грузовиком «Шахман Сшакси».

В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте аварии. Родители и двухлетний ребенок находятся в тяжелом состоянии в ЦГБ Каменска-Шахтинского.

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