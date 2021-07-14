Семья из Санкт-Петербурга разбилась утром 14 июля возле поселка Глубокого. В автомобиле было четверо человек — трое выжили, четырехлетний ребенок погиб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 июля — «ПИК». По информации координатора здравоохранения Каменска Александра Некрасова, девочка 2019 г.р. и ее родители сразу же после аварии на трассе были доставлены в каменскую ЦГБ. Все трое находятся без сознания в тяжелом состоянии. Малышку перевели в реанимацию областной детской клинической больницы. За жизнь ее родителей — отца 1983 г.р. и матери 1990 г.р. — продолжают бороться каменские врачи. К сожалению, старший ребенок — четырехлетний мальчик — погиб.

Напомним, по информации командира Донского ОБ ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД России по Ростовской области С. Брыкалина, авария произошла в 5.00 на 905-м км автодороги М4 «Дон» (Каменский район).

Семья из Санкт-Петербурга направлялась на отдых в Краснодарский край. В машине находились муж с женой и двое их маленьких детей. Все были пристегнуты ремнями безопасности, малыши сидели в детских креслах. Отец, находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», столкнулся с припаркованным на трассе грузовиком «Шахман Шанкси» — водитель большегруза остановился из-за поломки автомобиля.