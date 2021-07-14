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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автопарк каменской скорой пополнили два новых автомобиля

Автопарк каменской скорой пополнили два новых автомобиля
Фото: kamensk.donland.ru

здоровье

Автопарк каменской скорой пополнили два новых автомобиля

Опубликовано

Новые машины класса В экстренной медицинской помощи, укомплектованны современным оборудованием, позволяющим проводить лечебные мероприятия еще до приезда пациента в больницу. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 июня – «ПИК». В Каменск новенькие скоропомощные «ГАЗели» прибыли 9 июля, и по состоянию на 14 июля у них уже были готовы номера. По словам заместителя главного врача по скорой медицинской помощи Анатолия Каракуца, после того, как будут улажены некоторые формальности, 15 или 16 июля машины выйдут на линию. Сегодня автопарк каменской ССМП составляют 10 машин (включая новые) класса В, укомплектованные всем необходимым, в том числе дефибрилляторами, кардиографами с мониторами для оказания помощи пациентам на дому и по пути следования. остается добавить. что за последние три года автопарк каменской скорой обновился на 70 процентов: в 2019 г. город получил 1 автомобиль, в 2020 г. – 4, в 2021 г. – 2. Уже подана заявка в Минздрав на новые машины, которые ожидаются в 2023 г. на 3 машины и в 2024 г. на 1.

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Автор: 13.07.2021
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