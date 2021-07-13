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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей

Медработникам соцучреждений обещаны федеральные доплаты

общество

Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей

Опубликовано

С 15 июля каменчане, имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет, смогут подать в Пенсионный фонд заявление на получение единовременной выплаты.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июля — «ПИК». Обратиться за выплатой можно и через сайт «Госуслуги». Право на получение этого вида соцподдержки имеют все семьи, вне зависимости от уровня доходов.
Поступать эти выплаты на карту «МИР» или счет в банке начнут с 16 августа.
Подробнее о том, на какие еще единовременные и ежемесячные выплаты имеют право семьи с детьми в Каменске, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 14 июля.

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Автор: 13.07.2021
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