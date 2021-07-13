С 15 июля каменчане, имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет, смогут подать в Пенсионный фонд заявление на получение единовременной выплаты.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июля — «ПИК». Обратиться за выплатой можно и через сайт «Госуслуги». Право на получение этого вида соцподдержки имеют все семьи, вне зависимости от уровня доходов.

Поступать эти выплаты на карту «МИР» или счет в банке начнут с 16 августа.

Подробнее о том, на какие еще единовременные и ежемесячные выплаты имеют право семьи с детьми в Каменске, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 14 июля.