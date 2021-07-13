Управление социальной защиты приглашает родителей оздоровить своих детей с 23 июля по 12 августа 2021 года в детском оздоровительном лагере «Котлостроитель» на побережье Азовского моря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июля — «ПИК». Путевки предоставляются бесплатно на детей в возрасте от 6 до 18 лет (если родители являются получателями ежемесячного детского пособия на ребенка) семьям, зарегистрированным на территории Каменска. Детей отвозят организованно в сопровождении работников УСЗ и медработников. Проезд бесплатный. Путевки предоставляются в порядке очереди.

Подать заявление необходимо в рабочие дни по адресу: г. Каменск, пер. Астаховский, 84а, кабинеты №№ 4, 6. Тел. для справок: 7-75-46, 7-16-62.