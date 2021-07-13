анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 28-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Напал с ножом в Топольках. Благодаря двум каменским школьницам удалось задержать подозреваемого в зверском убийстве девушки. Скрываясь от полиции, он напал с ножом на девочек средь бела дня на берегу Донца »2, 7
- Снова на удалёнку. На Дону свирепствует опасный дельта-штамм. Введены антиковидные ограничения. /2, 3, 4, 5
- Если у вас есть дети, посмотрите, сколько вам заплатят. Подробно обо всех денежных видах социальной поддержки. /12-13
- Обещают переделать капитально. Капремонт главного проспекта Каменска пройдет без перекрытия движения, но в режиме максимального ограничения скорости. / 10-11
- Дурят людей, пугая пожарами. В Каменске появился новый вид обмана. Мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, навязывают горожанам платные услуги. /6
- Затопленному дому дали обещания. На прошлой неделе в дом, который затопило во время ливней, причем сверху и снизу, наведались чиновники из городской администрации. А в понедельник заехал и глава. /10
- Казаки будут охранять трассу и Каменск. Конные казачьи расчеты Белокалитвинского, Миллеровского и Октябрьского районных конных взводов впервые патрулировали трассу М4 «Дон» в районе Каменска. /16