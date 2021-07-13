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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 28-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Напал с ножом в Топольках. Благодаря двум каменским школьницам удалось задержать подозреваемого в зверском убийстве девушки. Скрываясь от полиции, он напал с ножом на девочек средь бела дня на берегу Донца »2, 7
  • Снова на удалёнку. На Дону свирепствует опасный дельта-штамм. Введены антиковидные ограничения. /2, 3, 4, 5
  • Если у вас есть дети, посмотрите, сколько вам заплатят. Подробно обо всех денежных видах социальной поддержки. /12-13
  • Обещают переделать капитально. Капремонт главного проспекта Каменска пройдет без перекрытия движения, но в режиме максимального ограничения скорости. / 10-11
  • Дурят людей, пугая пожарами. В Каменске появился новый вид обмана. Мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, навязывают горожанам платные услуги. /6
  • Затопленному дому дали обещания. На прошлой неделе в дом, который затопило во время ливней, причем сверху и снизу, наведались чиновники из городской администрации. А в понедельник заехал и глава. /10
  • Казаки будут охранять трассу и Каменск. Конные казачьи расчеты Белокалитвинского, Миллеровского и Октябрьского районных конных взводов впервые патрулировали трассу М4 «Дон» в районе Каменска. /16

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

Автор: 13.07.2021
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