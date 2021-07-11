С 12 июля в Ростовской области запрещены массовые и культурные мероприятия. Но при этом выборов табу не коснулось.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 июля — «ПИК». Соответствующие изменения в постановление № 272 утвердил 10 июля губернатор РО Василий Голубев. Об этом сообщила пресс-служба правительства РО.

В соответствии с изменениями приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах. При этом разрешены политические мероприятия согласно ФЗ «О выборах», однако число участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек. При их организации должны быть соблюдены все меры санитарной безопасности.

Кроме того, вновь введен запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона «Ростов-Арена», при этом максимальная заполняемость трибун там также не должна превышать 50%. Заполняемость помещений при проведении музыкальных и театральных выступлений также не должна превышать 50%.

В зданиях торгово-развлекательных центров приостановлена деятельность объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом для бассейнов и аквапарков введены ограничения по количеству посетителей: для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 м2, для аквапарков – не менее 5 м2.

Также оговорена максимально допустимая загруженность залов в фитнес-клубах, которые оказывают услуги в закрытых помещениях. На одного посетителя должно приходиться не менее 10 м2 площади.

При оказании услуг предприятиями общественного питания разрешено обслуживание не более четырех человек за одним столом. Исключением являются случаи семейного посещения учреждений общепита, когда за одним столом могут находиться более четырех человек, если они близкие родственники: родители, дети, супруги.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.

Отметим, вернуть ограничения на Дону призвал Роспотребнадзор. Руководитель управления Роспотребнадзора по РО Евгений Ковалев призвал срочно вернуть антиковидные ограничения, чтобы остановить быстрый рост заболеваемости в регионе — третью волну. С данной информацией он выступил 9 июля на заседании оперативного штаба по COVID-19.

По словам главного санврача, прирост заболевших вернулся к показателям октября 2020 года, когда в Ростовскую область пришла вторая волна эпидемии. Именно на тот период пришлась рекордная смертность.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 316 и на утро 11 июля нарастающим итогом достигло 102 409. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2438. Коэффициент распространения инфекции – 1,3. За весь период в области выздоровели 91 610 человек, в том числе за последние сутки 121.

Новые инфицированные зарегистрированы в 43 городах и районах региона, в том числе и 10 человек в Каменске.