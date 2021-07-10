В программу 270-километрового водного крестного хода из Донецка в ст. Манычскую по трем рекам внесли дополнения. Духовная флотилия пополнится каменскими байдарками и каноэ.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 июля – «ПИК». Все дни крестного хода придутся на церковные праздники, главный — 21 июля — день памяти явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Святыни, с которыми будет совершаться крестный ход, прибудут в Успенский храм Донецка из Покровского кафедрального собора г. Шахты, Пятницкого архиерейского подворья ст. Манычской, из местного Державного храма.

На всех переходах между пунктами маршрута святыни будут сопровождать представители духовенства разных благочиний Шахтинской епархии, в честь 10-летия которой мероприятие организовано.