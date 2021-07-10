религия
В крестный ход по воде пойдут каменские спортсмены
В программу 270-километрового водного крестного хода из Донецка в ст. Манычскую по трем рекам внесли дополнения. Духовная флотилия пополнится каменскими байдарками и каноэ.
ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 июля – «ПИК». Все дни крестного хода придутся на церковные праздники, главный — 21 июля — день памяти явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Святыни, с которыми будет совершаться крестный ход, прибудут в Успенский храм Донецка из Покровского кафедрального собора г. Шахты, Пятницкого архиерейского подворья ст. Манычской, из местного Державного храма.
На всех переходах между пунктами маршрута святыни будут сопровождать представители духовенства разных благочиний Шахтинской епархии, в честь 10-летия которой мероприятие организовано.
- Так, 21 июля на переходе от Донецка до Каменска-Шахтинского в плавсредствах иконы и мощи святых сопроводят протоиереи Роман Амплеев, Сергий Яценко, иерей Владимир Татаркин, протоиереи Глеб Гладышев и Александр Барановский.
В 12.40 ход прибудет на гребную базу Каменска-Шахтинского, где и сформируется флотилия из плавсредств, ее составят в том числе спортсмены школы олимпийского резерва на байдарках и каноэ. Оттуда они двинутся к набережной Северского Донца в Каменске, где в 13.00 крестный ход встретит духовенство Каменск-Шахтинского, Верхнедонского, Кашарского, Миллеровского, Чертково-Калитвенского благочиний, братия Верхнемакеевского мужского монастыря и прихожане храмов Каменска. С молебным пением верующие поклонятся святыням.
На переходе до ст. Калитвенской святыни будут сопровождать иерей Владислав Касьянов, протоиереи Андрей Виниченко, Вячеслав Лавлинский и др.
Пройдя шлюзование на гидроузле № 6, крестный ход к 15.40 должен достичь ст. Калитвенской, его будут встречать духовенство Каменского благочиния и верующие.
Спустя час крестный ход снова тронется в путь к гидроузлу № 5. На переходе святыни будут сопровождать иереи Игорь Лосев, Владимир Щербаков и др. Затем на набережной в Белой Калитве гостей ждут в 18.40. К 19.00 крестный ход прибудет в Белокалитвенское поисково-спасательное подразделение для ночевки.
- 22 июля с 7.00 с новыми сопровождающими верующие двинутся к шлюзам, в 13.00 пройдут поселок Усть-Донецкий, в 14.00 достигнут Кочетовского гидроузла. К 18.10 крестный ход ждут в Багаевской, где его примет духовенство Багаевского благочиния и прихожане. Святыни перенесут в Никольский храм для молебна.
- 23 июля в 9.00 флотилия двинется в ст. Манычскую, куда должна прибыть в 10.30. Встречать верующих будет духовенство Александровск-Грушевского, Багаевского, Гуковского, Зверево-Никольского, Родионо-Несветайского, Нижнедонского, Новошахтинского, Сулинского благочиний и прихожане.
Далее пешим крестным ходом гости отправятся на Манычское Пятницкое Архиерейское подворье, в 11.00 там совершат молебен. Это конечная точка маршрута водного крестного хода.
- 24 июля в 15.45, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, святыни внесут в Покровский кафедральный собор г. Шахты, где они пробудут до 27 июля.