9 июля на заседании регионального оперштаба об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». Выступая на заседании, руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев призвал срочно вернуть антиковидные ограничения, чтобы остановить быстрый рост заболеваемости в регионе – третью волну. Губернатор согласился с предложением.

– С учетом тех предписаний, которые от Роспотребнадзора, сегодня до конца дня я послушаю доклады о новом проекте документа и корректировок 272-го постановления правительства. И в случае доработки в течение сегодняшнего дня, но не позднее первой половины завтрашнего этот документ будет подписан, – сказал глава региона. – В нем четко будут обозначены задачи, которые будут реализовываться на территории области не только с точки зрения корректировок, а где-то ограничений, но и дополнительных мер по отношению к тем, кто не принимает необходимые решения по выполнению Правительства РФ и Правительства РО.