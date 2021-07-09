Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вводятся дополнительные ограничения в связи с пандемией

Жителей Ростовской области обязали провести праздники в масках

власть

Вводятся дополнительные ограничения в связи с пандемией

Документ будет подписан не позднее первой половины дня 10 июля.

Опубликовано

9 июля на заседании регионального оперштаба об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». Выступая на заседании, руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев призвал срочно вернуть антиковидные ограничения, чтобы остановить быстрый рост заболеваемости в регионе – третью волну. Губернатор согласился с предложением. 

– С учетом тех предписаний, которые от Роспотребнадзора, сегодня до конца дня я послушаю доклады о новом проекте документа и корректировок 272-го постановления правительства. И в случае доработки в течение сегодняшнего дня, но не позднее первой половины завтрашнего этот документ будет подписан, – сказал глава региона. – В нем четко будут обозначены задачи, которые будут реализовываться на территории области не только с точки зрения корректировок, а где-то ограничений, но и дополнительных мер по отношению к тем, кто не принимает необходимые решения по выполнению Правительства РФ и Правительства РО. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 июля

Автор: 06.07.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В поселке Глубоком двое детей задохнулись в машине, играя в прятки

происшествия

В поселке Глубоком двое детей задохнулись в машине, играя в прятки

В Каменске жестоко убили девушку и спрятали труп в подъезде

происшествия

В Каменске жестоко убили девушку и спрятали труп в подъезде

В Каменске в ночной аварии погибли двое человек

происшествия

В Каменске в ночной аварии погибли двое человек

В Каменске в ночной аварии погибли двое человек

происшествия

Подросток, устроивший смертельное ДТП в Лиховском, был пьян

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска растет пробка

транспорт

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска растет пробка

Реклама
Вверх