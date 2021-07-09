Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 июля в девятиэтажке на перекрестке ул. Щаденко и пер. Астаховского. Труп на лестнице обнаружили соседи.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». Корреспондент «ПИКа» побывала на месте ЧП и пообщалась со свидетелями, которые до сих пор находятся в шоке от случившегося.

Погибшую нашла одна из жительниц этого дома. Утром женщина собралась в магазин. Вышла из своей квартиры на площадку и, подходя к лифту, увидела на полу человека, завернутого в одеяло.

— Сначала я подумала, что это бомж, — рассказывает Мария*, — подошла ближе, попыталась растормошить, а там… молодая женщина! Она лежала около входа на чердак, завернутая в одеяло. Я не сразу поняла, что она мертва. Хотела вызвать полицию, спустилась на улицу и около подъезда столкнулась с полицейскими. Рассказала о своей находке. Правоохранители, поднявшись на девятый этаж, сообщили, что бедняжка, найденная мною, мертва.

Оказалось, что в то утро сотрудников полиции вызвал Игорь*, жилец этого же подъезда. В одной квартире он живет сам, а трехкомнатную квартиру на седьмом этаже сдает. Полтора года назад Игорь принял двух постояльцев.

— Насколько мне известно, оба они были военными. Нормальные ребята, отзывчивые, ничего плохого сказать не могу ни про одного, ни про другого. Никогда с ними не было никаких конфликтов, — рассказывает владелец квартиры. — Утром 8 июля мне позвонила мать Кирилла* и сообщила, что тот очень напуган. Рассказывал, что ночью в квартире не ночевал. Сделал это намеренно. Его приятель в тот день вел себя неадекватно, был очень возбужден, все время ругался со своей девушкой. Поэтому Кирилл решил не оставаться с ними и заночевать в другом месте. А утром, придя в съемное жилье, Кирилл обнаружил лужи крови и разбросанные вещи. Приятеля и его девушки в доме не было. Я поднялся к себе в квартиру и ужаснулся…

По словам Игоря, во всех комнатах была кровь, больше всего на балконе. Ни ножа, ни иного орудия убийства в квартире обнаружено не было. В одной из комнат нашли паспорт девушки 2003 года рождения и женский чемодан с вещами. Позже выяснилось, что документы и вещи принадлежат убитой.

Межмуниципальным отделом МО МВД «Каменский» за совершенное преступление (предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ ) разыскивается подозреваемый в содеянном Максим Кочетков 1992 года рождения.

* имена, по просьбе свидетелей, изменены.