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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

общество

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

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Крепкие супружеские пары, отметившие круглые свадебные даты,  трудовую династию медиков, многодетных родителей 8 июля чествовали в Донецке на праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 июля – «ПИК».  По традиции на торжественной церемонии вручали региональные награды образцовым супружеским парам и благодарственные письма администрации города.

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

Так, знак губернатора «Во благо семьи и общества», которым награждаются супруги, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, за развитие и сохранение духовных, семейных традиций, достойное воспитание детей, вручили двум парам – Ольге Ивановне и Юрию Викторовичу Колтовсковым и Елене Петровне и Юрию Александровичу Сулаевым. Ольга Ивановна и Юрий Викторович 40 лет в браке. Он трудился на шахте, она возглавляет спортивную школу № 2. Воспитали двух сыновей, растят внука.

Елена Петровна и Юрий Александрович 35 лет в браке. Она депутат гордумы, 37 лет в образовании. Он трудился на экскаваторном заводе, теперь в ЖКХ. У пары двое детей, двое внуков.

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

Медаль «За любовь и верность» в виде ромашки-символа праздника вручили супругам Извариным. Ирина Владимировна и Александр Николаевич 35 лет в браке. Он преподаватель, она заведующая детсадом.

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

На церемонии поздравили «изумрудных» юбиляров, отметивших 55-летие брака. Это – Владимир Петрович и Тамара Александровна Блохины, Лидия Ивановна и Анатолий Николаевич Сковрунские. Золотая свадьба, 50-летие супружеской жизни, у семьи Нины Митрофановны и Александра Семеновича Усаневых. Практически все юбиляры – заслуженные уважаемые люди, ветераны труда.

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

Особо благодарили пациенты и горожане династию медиков Павловых, общий трудовой стаж которой – 140 лет. Недавно она получила звание «Трудовая династия Дона». Основатели династии – врач-хирург Юрий Григорьевич Павлов, 40 лет в медицине, из них 20 заведовал хирургическим отделением ЦГБ Донецка. Супруга Нина Алексеевна – врач-кардиолог. Дочь Наталья Юрьевна Сосна – ныне главврач ЦГБ города.

В Донецке наградили «золотых» и «изумрудных» юбиляров

Отметили многодетную семью предпринимателя Гладких, воспитывающую 6 детей.

Приветственный адрес губернатора области вручили 7 парам, прожившим в браке 10, 25, 30, 40 и 45 лет.

Супружеские пары Блохиных, Сковрунских, Усаневых расписались в книге для юбиляров семейной жизни. Всех приглашенных поздравили настоятель храма Державной иконы Божьей Матери иерей Владимир Татаркин, замглавы администрации по соцвопросам Оксана Забабурина.

В небо выпустили белых голубей как символ чистоты и крепких семейных союзов под мирным небом.

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