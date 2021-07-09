Разыскиваемого мужчину, который подозревается в убийстве молодой женщины, задержали в районе пляжа «Топольки».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». Об этом сообщили «ПИКу» собственные источники. Во время операции по поимке подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном предположительно в ночь с 7 на 8 июля, жителей близлежащих домов предупредили, чтобы они не выходили на улицу. Также известно, что находящийся в бегах подозреваемый успел напасть на девушку и мужчину.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 июля в девятиэтажке на перекрестке ул. Щаденко и пер. Астаховского. Труп девушки на лестнице обнаружили соседи. Предполагаемый убийца был объявлен в розыск.