Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подозреваемого в убийстве девушки задержали в «топольках»

Пляж "Топольки" в Каменске-Шахтинском

происшествия

Подозреваемого в убийстве девушки задержали в «топольках»

Подозреваемого в убийстве девушки задержали в «топольках»

Опубликовано

Разыскиваемого мужчину, который подозревается в убийстве молодой женщины, задержали в районе пляжа «Топольки».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». Об этом сообщили «ПИКу» собственные источники. Во время операции по поимке подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном предположительно в ночь с 7 на 8 июля, жителей близлежащих домов предупредили, чтобы они не выходили на улицу. Также известно, что находящийся в бегах подозреваемый успел напасть на девушку и мужчину.

Подозреваемого в убийстве девушки задержали в «топольках»

Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 июля в девятиэтажке на перекрестке ул. Щаденко и пер. Астаховского. Труп девушки на лестнице обнаружили соседи. Предполагаемый убийца был объявлен в розыск.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 июля

Автор: 06.07.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В поселке Глубоком двое детей задохнулись в машине, играя в прятки

происшествия

В поселке Глубоком двое детей задохнулись в машине, играя в прятки

В Каменске жестоко убили девушку и спрятали труп в подъезде

происшествия

В Каменске жестоко убили девушку и спрятали труп в подъезде

В Каменске в ночной аварии погибли двое человек

происшествия

В Каменске в ночной аварии погибли двое человек

В Каменске в ночной аварии погибли двое человек

происшествия

Подросток, устроивший смертельное ДТП в Лиховском, был пьян

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска растет пробка

транспорт

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска растет пробка

Реклама
Вверх