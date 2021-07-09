Отправившись по Северскому Донцу с частицами мощей святых, православные пройдут по рекам Дон и Маныч, сделают остановки на набережной Каменска-Шахтинского и в трех станицах. Всего предстоит пройти и проплыть 270 км. Крестный ход посвящен 800-летию Александра Невского и 10-летию Шахтинской епархии.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». Всех желающих дончан и каменчан, имеющих свои плавсредства, приглашают присоединиться к крестному ходу. Они смогут сопроводить верующих до шлюзов, следуя за катером МЧС, на котором будут находиться святыни и основные участники крестного хода.

Как сообщил «ПИКу» благочинный приходов Донецкого округа иерей Владимир Татаркин, мероприятие организуют по благословению епископа Симона. Крестный ход состоится с 21 по 23 июля.

Уже 16 июля в 10.00 в Успенский храм Донецка (пос. Гундоровский) прибудут святыни для крестного хода. Это иконы с частицами мощей святого князя Владимира и святого князя Александра Невского, мощевик с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.