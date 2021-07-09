религия
Крестный ход по трем рекам стартует из Донецка
Отправившись по Северскому Донцу с частицами мощей святых, православные пройдут по рекам Дон и Маныч, сделают остановки на набережной Каменска-Шахтинского и в трех станицах. Всего предстоит пройти и проплыть 270 км. Крестный ход посвящен 800-летию Александра Невского и 10-летию Шахтинской епархии.
ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». Всех желающих дончан и каменчан, имеющих свои плавсредства, приглашают присоединиться к крестному ходу. Они смогут сопроводить верующих до шлюзов, следуя за катером МЧС, на котором будут находиться святыни и основные участники крестного хода.
Как сообщил «ПИКу» благочинный приходов Донецкого округа иерей Владимир Татаркин, мероприятие организуют по благословению епископа Симона. Крестный ход состоится с 21 по 23 июля.
Уже 16 июля в 10.00 в Успенский храм Донецка (пос. Гундоровский) прибудут святыни для крестного хода. Это иконы с частицами мощей святого князя Владимира и святого князя Александра Невского, мощевик с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
- 21 июля в 8.00 после литургии в Успенском храме пеший крестный ход отправится к паромной переправе в Донецке, откуда в 11.00 выдвигается в путь по воде.
В 13.00 верующих должны встретить на набережной Каменска-Шахтинского, у каменчан будет возможность поклониться святыням. В 14.00 православные отправятся дальше и в 15.40 прибудут в станицу Калитвенскую. Везде будут проходить молебны и поклонение иконам.
- 22 июля в 18.10 крестный ход встретит ст. Багаевская, святыни перенесут в Никольский храм для молебна.
- 23 июля в 8.00 из храма верующие и духовенство проследуют к плавсредствам, а в 9.00 продолжат путь в ст. Манычскую. В 10.30 участники крестного хода, высадившись в станице, отправятся пешим крестным ходов в храм Параскевы Пятницы для молебна.
- 24 июля в 15.45 святыни прибудут в Покровский кафедральный собор в г. Шахты, там они останутся до 27 июля – кульминации торжеств в честь 10-летия Шахтинской епархии.