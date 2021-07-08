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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки

В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки

общество

В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки

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В Каменске с начала 2021 года зарегистрировано 207 браков, в семьях каменчан родились 349 малышей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». 8 июля в ДК им. Гагарина с Днем семьи, любви и верности поздравляли каменские семьи, которые в любви и согласии прожили долгие годы и могут похвастаться прекрасными детьми и внуками.

В этот день глава администрации Владимир Шевченко вручил семье Виктора и Нины Челпановых медаль «За любовь и верность» – супруги вместе 45 лет.

Знаком губернатора «Во благо семьи и общества» были награждены семьи Анатолия и Ларисы Емельяновых, отметившие 40 лет совместной жизни, а также Виталия и Ирины Новойдарских, которые в браке 35 лет.

В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки

8 июля поздравляли крепкие и дружные семейные пары на каменских предприятиях и организациях. Например, грамоты и подарки от начальника МО МВД РФ «Каменский» Алексея Тарана получили те семьи, в которых оба сотрудники полиции: Брицыны, Киреевы, Чередниченко, Семашкевич.

  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
  • В День семьи любви и верности в Каменске дарили медали и наградные знаки
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