В Каменске с начала 2021 года зарегистрировано 207 браков, в семьях каменчан родились 349 малышей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». 8 июля в ДК им. Гагарина с Днем семьи, любви и верности поздравляли каменские семьи, которые в любви и согласии прожили долгие годы и могут похвастаться прекрасными детьми и внуками.

В этот день глава администрации Владимир Шевченко вручил семье Виктора и Нины Челпановых медаль «За любовь и верность» – супруги вместе 45 лет.

Знаком губернатора «Во благо семьи и общества» были награждены семьи Анатолия и Ларисы Емельяновых, отметившие 40 лет совместной жизни, а также Виталия и Ирины Новойдарских, которые в браке 35 лет.

8 июля поздравляли крепкие и дружные семейные пары на каменских предприятиях и организациях. Например, грамоты и подарки от начальника МО МВД РФ «Каменский» Алексея Тарана получили те семьи, в которых оба сотрудники полиции: Брицыны, Киреевы, Чередниченко, Семашкевич.