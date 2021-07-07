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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске наградят самых верных супругов

В Каменске День России пройдет по мотивам сказок Пушкина

общество

В Каменске наградят самых верных супругов

В Каменске наградят самых верных супругов

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Знаки губернатора РО «Во благо семьи и общества» и медаль «За любовь и верность» вручат трем каменским семьям.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. В честь этого события 8 июля в 11.00 в ДК им. Гагарина состоится награждение супружеских пар, имеющих долгую историю семейного союза, в основе которого лежат любовь и верность.
Знаком губернатора РО «Во благо семьи и общества» будут награждены супруги Новойдарские Виталий Николаевич и Ирина Тихоновна, Емельяновы Анатолий Владимирович и Лариса Петровна. Медаль «За любовь и верность» вручат семье Челпановых Виктору Васильевичу и Нине Ивановне. Торжество пройдет в малом зале Дворца культуры в ограниченном формате.

Кроме этого, 8 июля в парке им. Гагарина с 9.00 до 12.00 каменчан ждет праздничная программа, в ходе которой можно будет сделать селфи в специально оборудованных фотозонах, принять участие в мастер-классах. Подготовлена специальная программа и для детей. Естественно, на празднике необходимо носить маску и соблюдать дистанцию.

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