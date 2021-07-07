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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке заработает новая скейт-площадка

В Донецке заработает новая скейт-площадка
Фото: Елена Жукова, «ПИК».

спорт

В Донецке заработает новая скейт-площадка

Опубликовано

Построенная еще в 2018 году на территории школы № 18 скейт-площадка откроется для всех желающих детей с 12 июля. Ранее свободный доступ туда был закрыт. Организовать занятия для ребят решили после того, как вопрос подняли на заседании гордумы.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 июля  – «ПИК». Напомним, что открытие школы на 600 учащихся состоялось в ноябре 2018 года. До этого на стадии строительства в гороо отмечали, что расположенная во дворе скейт-площадка будет доступна не только ученикам, но и всем жителям 3-го микрорайона – как минимум.
На деле же покататься там на роликах или скейте посторонним не удавалось, а с началом пандемии доступ на территорию и вовсе закрыли.
В конце июня на заседании гордумы депутаты вернулись к этой теме и предложили заведующему гороо открыть площадку для всех школьников города. При этом на спортивном объекте необходимо присутствие взрослого.
Как результат – с 12 июня скейт-площадка «Extrim-time» заработает для всех юных дончан. Она предназначена для занятий экстремальными видами спорта: скейтбордингом, катанием на роликах, самокате и др. Прийти туда можно будет в понедельник, среду, пятницу с 17 до 19.00.

Занятия будет проводить инструктор по спорту Алена Петренко, сообщили в администрации Донецка.

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