ДТП произошло 6 июля в 21.50. Подросток шел по проезжей части, и при плохих погодных условиях водитель джипа его не заметил. Школьника госпитализировали в травматологию ЦГБ.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». По данным ГИБДД Донецка, авария произошла на ул. Королева в районе дома № 11 квартала 12.

Освещение в этой части города слабое, к тому же шел дождь. Водитель джипа «Грант Чероки» не увидел 15-летнего школьника (2006 г.р.), который шел по дороге в попутном направлении, и сбил его.

Подростка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ссадинами.