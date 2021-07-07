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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ночью в Донецке сбили школьника

Ночью в Донецке сбили школьника

происшествия

Ночью в Донецке сбили школьника

Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

Ночью в Донецке сбили школьника

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ДТП произошло 6 июля в 21.50. Подросток шел по проезжей части, и при плохих погодных условиях водитель джипа его не заметил. Школьника госпитализировали в травматологию ЦГБ.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». По данным ГИБДД Донецка, авария произошла на ул. Королева в районе дома № 11 квартала 12.

Освещение в этой части города слабое, к тому же шел дождь. Водитель джипа «Грант Чероки» не увидел 15-летнего школьника (2006 г.р.), который шел по дороге в попутном направлении, и сбил его.

Подростка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ссадинами. 

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