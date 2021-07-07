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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанам предлагают вспомнить о советском каменском детстве

Каменчанам предлагают вспомнить о советском каменском детстве

общество

Каменчанам предлагают вспомнить о советском каменском детстве

Фото четвертого отряда пионерского лагеря "Дружба" было сделано в 70-х годах прошлого века. Этим мальчишкам и девчонкам давно перевалило за 60. И теперь их внуки ездят в детские загородные лагеря. Из личного архива автора.

Каменчанам предлагают вспомнить о советском каменском детстве

Опубликовано

В свежем номере «ПИКа» от 7 июля вышла статья «Кто шагает дружно в ряд?». В ней рассказывается о том, какими были в прошлом веке пионерские лагеря. Своими теплыми воспоминаниями делятся жители города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июля — «ПИК». В ближайших номерах «ПИК» продолжит ностальгировать о тех временах.
Дорогие каменчане, наверняка у многих из вас хранятся в памяти и семейных альбомах интересные истории из вашего детского и юношеского прошлого. Давайте подарим их городу, поделимся с новым поколением — ведь это уникальная и бесценная история нашей малой родины! Звоните: +7 (928) 197 3333 или 7-64-66. Поговорим и договоримся.

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Автор: 06.07.2021
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