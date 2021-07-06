На прошлой неделе в х. Самбурове появилось самый большой граффити в Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 июля — «ПИК». Композиция на космическую тему с изображением первого советского космонавта Юрия Гагарина появилась на самом близком к дороге ангаре. Этот граффити создали художники из Тулы по заказу директора местной агрофирмы «Респект» Геннадия Пискунова.

Решение нарисовать именно первого космонавта Юрия Гагарина связано с 60-летием его полета в космос. Выбрали именно этот ангар — на кирпич и толстостенное железо лучше ложились краски, — рассказал корреспонденту «ПИКа» Геннадий Александрович. — На другом ангаре решили нарисовать абстрактную композицию. Получилось симпатично.

Отметим, эти рисунки — не единственные в Самбурове. Силами агропредприятия на территории проводился конкурс среди юных художников из Старостаничного центра эстетического воспитания детей. Полотном послужил забор длиною около 80 метров в центре хутора. На нем появились рисунки на разные темы: Великая Отечественная война, сказочные сюжеты, сцены из обычной сельской жизни и т.д.