Привиться от ковида можно у центрального рынка и гипермаркета «Магнит».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». С 1 июля в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию. В этой связи в городе увеличился поток желающих привиться. Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг и в поликлинике по телефону: 8-991-368-13-39 с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00.

Кроме того, в городе налажена работа мобильных прививочных бригад, которые каждые выходные с 9.00 до 13.00 дежурят у центрального рынка и гипермаркета «Магнит». Для тех, кто не имеет возможности привиться в рабочее время, может это сделать ежедневно у гипермаркета «Магнит» (пер. Астаховский, 89) с понедельника по пятницу с 17.00 до 22.00. При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, всего за весь период прививочной кампании по состоянию на 6 июля в Каменске вакцинировано первой дозой 14 864, второй – 10 290 человек. За весь период поступило 15 030 доз (30 060 доз на 2 этапа).

Общее количество зарегистрированных с диагнозом COVID-19 за весь период пандемии в Каменске составило 4517 человек.