анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 27-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Очередь на укол выросла. За неделю в нашем городе 271 заболевший ковидом. Пока пишутся эти строки, наверняка уже больше. Но каменчане, как и граждане по всей Ростовской области, стали более кучно идти на прививку. В результате запасы вакцины на Дону быстро закончились. Сегодня, 7 июля, в Каменске ожидают новую партию в 3000 доз /3
- На озерах снимали кино для ТНТ. Съемочная группа канала ТНТ провела целый день в окрестностях Чистоозерного, снимая любовно-драматические эпизоды нового сериала. /24-25
- Новые кадры и старые доходы. В Каменске назначены новые начальники и обнародованы декларации чиновников о доходах за минувший год. Богачей нет. /4-5
- Две маленькие девочки погибли в Глубоком. Играя, малыши спрятались в раскаленном на солнце автомобиле, который стоял во дворе частного дома… /2
- Заберите скорее наш мост. 2 июля депутаты городской думы поспешно и единогласно проголосовали за окончательную передачу нового моста через Донец в региональную собственность. В бюджете города эта сделка сохранит более 30 миллионов рублей ежегодно. /4
- Пьяный подросток устроил в Лихой смертельное ДТП. В аварии, случившейся в ночь на 3 июля, погибли два молодых человека. 16-летний водитель чудом выжил, но его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. /6
- Ходим по дому в резиновых сапогах. Обильные дожди стали причиной подтопления многих домов в пос. Подскельном, Южном, а также Шахтерском, где больше других досталось дому № 47 на ул. Профильной. /10
- В Самбурове появился свой Гагарин. На прошлой неделе в хуторе Самбурове появился местный арт-объект — граффити с изображением первого советского космонавта Юрия Гагарина. /16