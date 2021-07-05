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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области введен режим ограничений по посещению леса

В Ростовской области введен режим ограничений по посещению леса

общество

В Ростовской области введен режим ограничений по посещению леса

Опубликовано

Ограничение будет действовать с 3 по 23 июля этого года. В случае сохранения пожароопасной обстановки в лесных массивах режим ограничения может быть продлен.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Доступ на территорию лесных участков ограничен не только для людей, но и для любых транспортных средств, за исключением пожарных, спасательных и патрульных служб. Сделано это в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах. Напомним, в 90% случаев виновником ландшафтных пожаров является человек. В случае если вы заметили возгорание, следует сообщить об этом на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00

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