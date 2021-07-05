Несмотря на то что город из «красной» (неблагополучной) зоны по заболеваемости ковидом уже перебрался в «желтую», в Донецке активно принимают меры по сдерживанию распространения инфекции. На сегодня за сутки по статистике прибавились всего двое заболевших. Однако с 7 июля в городе откроют круглосуточный пункт вакцинации.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Об этом сообщила заместитель главы администрации Донецка по соцвопросам Оксана Забабурина. Прививочный пункт откроют на базе поликлиники № 2 в пос. ЦОФ. Он будет принимать желающих днем и ночью.

Пункт вакцинации в поликлинике № 1 работает с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу — с 8.00 до 13.00. Желающим привиться необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По информации городского оперативного штаба, за все время эпидемии в Донецке насчитывается 700 инфицированных COVID-19, 13 человек скончались. Прививки от ковида сделали без малого 6 000 человек.