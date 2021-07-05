За рулем автомобиля, врезавшегося в дерево 3 июля в мкр. Лиховском (Каменска-Шахтинского), был 16-летний студент.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Напомним, юноша управлял автомобилем марки «ВАЗ 2112». Двигался он по ул. Советской в мкр. Лиховском. Не оценив дорожную обстановку и не убедившись в безопасности выбранной для движения скорости, несовершеннолетний не справился с управлением и въехал в дерево.

По информации каменской городской прокуратуры, в результате ДТП двое пассажиров 16 и 19 лет скончались на месте. Водитель в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию каменской ЦГБ, позже переведен в ростовскую областную детскую клиническую больницу.

Донской ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области настоятельно рекомендует ограничить свободный доступ к транспортным средствам несовершеннолетних и не допускать их к управлению.

Уважаемые родители! Напоминаем, что в силу ст. 5.35 КоАП РФ на вас наложена обязанность по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ребенок учится, беря пример с вас – родителей. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребенка, но и других детей. Обеспечьте себя и своих детей световозвращающими элементами (фликерами), чтобы стать заметнее на дороге в темное время суток. Контролируйте досуг своих детей. Старайтесь делать все возможное, чтобы оградить их от несчастных случаев на дорогах, — обращается к родителям командир Донского ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по РО С. Брыкалин.