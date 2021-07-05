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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Не все пляжи, где отдыхают дончане, допущены к работе

Не все пляжи, где отдыхают дончане, допущены к работе

общество

Не все пляжи, где отдыхают дончане, допущены к работе

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Большинство жителей Донецка, как известно, посещают городской пляж и пляжи окрестных турбаз на побережье Северского Донца. Не все эти места получили «добро» на работу. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». По состоянию на 2 июля из 118 пляжей региона, которые на учете в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, только 87 допущены к эксплуатации.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, для допуска необходимо провести водолазные работы по обследованию дна, организовать работу спасателей, показать наличие спасательных средств, границ заплыва, в том числе детских купален, информационных стендов.

На сегодня разрешена эксплуатация пляжей баз отдыха «Исток», «Эдем», «Причал», «Раздолье» и городского пляжа Донецка на правом берегу Донца. Остальных мест для купания еще нет в списке регионального МЧС.

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