Следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 июля – «ПИК». По данным следствия, 3 июля 2021 года две малолетние девочки, 2017 и 2019 года рождения, играли на территории двора по месту своего жительства в Каменском районе. Потом они самостоятельно залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома.

Впоследствии мать детей, обратив внимание на их отсутствие, начала искать, однако, не обнаружив их, сообщила в органы полиции. Прибывшие сотрудники МЧС, МВД обнаружили детей в автомобиле, стоящем на территории двора, медицинские работники констатировали их смерть. Предварительной причиной смерти малолетних детей является воздействие высокой температуры в автомобиле.

Следователь провел осмотр места происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратурой организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 109 УК РФ.