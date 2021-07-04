За безопасностью на дорогах в Каменске и Каменском районе следят 27 инспекторов в погонах.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 июля – «ПИК». Практически у каждой профессии есть в году свой праздник. Есть он и у Госавтоинспекции. Это 3 июля — День ГИБДД (ГАИ). С профессиональным праздником сотрудников поздравлял начальник МО МВД РФ «Каменский» Алексей Таран. Пожелал успехов в службе и личного благополучия. Лучшие работники отдела были отмечены почетными грамотами и денежными премиями.

От первого лица

В Каменске в этом году в авариях на дороге погибли четыре человека. Жизнь одного из них унесло ДТП в Малой Каменке на прошлой неделе. С января по июнь в городе и районе в дорожных авариях травмированы 27 человек, трое из них — дети.

Тему безопасности на дорогах мы затронули с начальником каменского отделения ГИБДД Юрием Ивановым, встретившись в канун профессионального праздника сотрудников ГИБДД. Юрий Владимирович назвал самые опасные, на его взгляд, дороги в Каменске. Больше всего проблем на ул. Героев Пионеров.

— Там не раз случались аварии, водители просто летают и сбивают людей, в том числе на пешеходных переходах, — отмечает начальник ГИБДД. — В городе на проспекте, на объездной дороге — максимально разрешенная скорость 60 км/ч. Там, где есть дополнительные скоростные ограничения, установлены знаки. На ул. Героев Пионеров стоит камера фиксации скоростного режима, и всем, кто превышает, приходят штрафы. Но и это не останавливает лихачей — нарушают регулярно.

Летом в Каменске самые злостные нарушители скоростного режима — мотоциклисты. За последние четыре месяца сотрудники ГИБДД в городе задержали десятерых таких нарушителей — их остановили благодаря системе скрытого надзора. Это та самая система, которая недавно вызвала большой ажиотаж у водителей. Как пояснил Ю. Иванов, речь идет о Порядке надзора за соблюдением ПДД, проект которого был недавно опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов. По сути, ничего нового к действующему порядку он не добавляет — заменяет лишь действующий в настоящее время Административный регламент.

Согласно документу, сотрудники ГИБДД могут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах. Единственное — при этом инспекторы не обязаны находиться в форме, но в этом случае они не смогут остановить машину и составить протоколы, а должны передать информацию другим нарядам.

— Недавний несчастный случай и многочисленные жалобы каменчан показывают, что самый опасный пешеходный переход в городе — на пр. Карла Маркса, где недавно сбили студента. Хочу сообщить хорошую новость: на этом участке проспекта на обеих дорогах будут установлены лежачие полицейские, стоит вопрос об ограничении скорости — уже в ближайшее время там появятся знаки, запрещающие движении выше 40 км/ч. Сегодня действует разрешенная скорость — 60 км/ч. А разгоняются до 80 км/ч, пользуясь нештрафуемым порогом в 20 км/ч.

О том, как планируют улучшить дорожную сеть в городе, на каких улицах необходимо установить камеры, фиксирующие ограничение скорости, и где появятся новые дорожные знаки, сотрудники ГИБДД и чиновники обсудят на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.

Год у руля

На должность начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Каменский» Юрий Иванов был назначен 25 мая 2020 года. Уроженец г. Шахты. В 1999-м окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 1995-го по 2011 гг. проходил службу в органах внутренних дел на должностях в подразделениях ГИБДД. С 2011-го — Государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Каменский». 3 июля 2020 года получил звание майора.

В погоне за преступниками

История, достойная детектива, произошла 3 июня в Каменске. В соцсетях горожане выкладывали видео с такими подписями: «ГАИ, погоня через новый мост, стрельба по колесам, остановили в Красновке, ни дня без ЧП в Каменске».

— В тот день наши сотрудники поймали контрабандиста, — рассказывает командир отделения ДПС ГИБДД Армен Акопян. — Это был обычный дорожный рейд на въезде в город со стороны Донецка. Старший инспектор ДПС Владимир Мигулин и инспектор ДПС Александр Кирьянов останавливали машины для проверки документов. И вот показалась «КИА», останавливаем, а водитель и не собирается это делать — даже разгоняется и проносится мимо. Инспекторы — в погоню. На помощь выехали еще три наряда ГИБДД. Лишь на Бородиновском мосту удалось остановить беглеца. Его автомобиль был забит контрофактной продукций — нелегальными сигаретами. Кстати, контрабандист, когда пытался уйти от погони, угодил в яму, в этот момент колесо с грохотом взорвалось. Звук взорвавшегося колеса свидетели гонки приняли за выстрелы.