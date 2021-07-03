Одной погибшей девочке был 1 год и 8 месяцев, второй — 3 года и 8 месяцев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июля – «ПИК». Трагедия произошла 3 июля днем в п. Глубоком Каменского района. Как стало известно «ПИКу», сестренки играли во дворе дома со своим 8-летним братом. В какой-то момент девочки спрятались, а мальчик, не найдя их, отправился в дом. Мать, спохватившись, что младших детей нигде нет, стала их искать. После безуспешных поисков женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили сестренок в припаркованном во дворе дома автомобиле. Девочки спрятались, выбраться самостоятельно не смогли и задохнулись в раскаленной на солнце машине.

Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, не оставляйте их без присмотра!