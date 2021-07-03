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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске в аварии с подростками погибли два человека

В Каменске в аварии с подростками погибли два человека
Фото из социальных сетей.

происшествия

В Каменске в аварии с подростками погибли два человека

Опубликовано

Страшное ДТП произошло в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского рано утром 3 июля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июля – «ПИК».  Предварительно известно, что в «двенадцатой» находилось трое студентов — жители мкр. Лиховского. 16-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимации каменской ЦГБ. Двое пассажиров 17 и 19 лет погибли на месте аварии. Официальная информация уточняется.

В Каменске в аварии с подростками погибли два человека

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