Страшное ДТП произошло в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского рано утром 3 июля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июля – «ПИК». Предварительно известно, что в «двенадцатой» находилось трое студентов — жители мкр. Лиховского. 16-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимации каменской ЦГБ. Двое пассажиров 17 и 19 лет погибли на месте аварии. Официальная информация уточняется.