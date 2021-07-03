По данным следствия, 3 июля 2021 года, примерно в 05 час 30 минут подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в которой погибли люди.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июля – «ПИК». Юноша управлял автомобилем марки «ВАЗ 2112». Двигался он по ул. Советской в мкр. Лиховском. Не оценив дорожную обстановку и не убедившись в безопасности выбранной для движения скорости, несовершеннолетний не справился с управлением и въехал в дерево.

Следственным отделом по г. Донецку СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По информации каменской городской прокуратуры, результате ДТП водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. В крайне тяжелом состоянии он находится в реанимации каменской ЦГБ.

Двое пассажиров 16 и 19 лет скончались на месте происшествия.

В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.