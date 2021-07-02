Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителя Донецка обманули по телефону на 100 тысяч

В Каменске мужчина украл у своего работодателя «пятерку»

происшествия

Жителя Донецка обманули по телефону на 100 тысяч

Опубликовано

Солидная сумма пропала с банковского счета мужчины. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». По данным ГУ МВД России по Ростовской области, потерпевшему позвонили с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы подозрительных действиях со счетом дончанина. Поэтому требуется срочно предотвратить возможное списание денег оттуда.

Лжесотрудник предложил провести ряд операций для защиты сбережений. По указаниям мошенника мужчина назвал данные своей банковской карты и секретный код из полученного смс-сообщения. После этого с его счета «испарились» около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Автор: 29.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Дончанин под угрозой пистолета отобрал у подростка телефон

происшествия

У умершего в Каменске младенца медики диагностировали острый гастроэнтерит и гипотрофию

В центре Каменска силовики оцепили здание банка

происшествия

В центре Каменска силовики оцепили здание банка

В Каменске спасли из реки женщину, находящуюся без сознания

происшествия

В Каменске спасли из реки женщину, находящуюся без сознания

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь

здоровье

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь

Реклама
Вверх