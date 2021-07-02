Солидная сумма пропала с банковского счета мужчины. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». По данным ГУ МВД России по Ростовской области, потерпевшему позвонили с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы подозрительных действиях со счетом дончанина. Поэтому требуется срочно предотвратить возможное списание денег оттуда.

Лжесотрудник предложил провести ряд операций для защиты сбережений. По указаниям мошенника мужчина назвал данные своей банковской карты и секретный код из полученного смс-сообщения. После этого с его счета «испарились» около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».