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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске после дождей затопило дома частного сектора

В Каменске после дождей затопило дома частного сектора

происшествия

В Каменске после дождей затопило дома частного сектора

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

В Каменске после дождей затопило дома частного сектора

Опубликовано

Уровень воды в подвалах и на первых этажах нескольких домов на улице Профильной достигает более метра.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля — «ПИК». — Такого раньше не было! Вода начала резко прибывать во двор 17 июня, во время последнего сильного ливня. Затопило колодец с водяной скважиной, весь первый этаж, – рассказала корреспонденту «ПИКа» Валентина Щевчукова, проживающая в доме № 74.
Тогда женщина обратилась к местным спасателям. Они приехали 20 июня и откачали воду, на что ушло более шести часов. Но хватило этих мер лишь на несколько суток — вода опять стала прибывать. Более двух недель весь первый этаж вместе с бытовой техникой, мебелью и газовым котлом стояли в воде.
28 июня В. Щевчукова обратилась в отдел ЖКХ с заявлением, в котором просила ликвидировать потоп и возместить материальный ущерб от последствий стихии. 
Меж тем каменчане задаются вопросами: почему в других регионах пострадавшим от природных явлений помогают, а в Каменске — нет?

В Каменске после дождей затопило дома частного сектора

Надеемся, эта информация не останется без внимания местных властей, и они окажут помощь пострадавшим жителям ул. Профильной.

  • В Каменске после дождей затопило дома частного сектора
  • В Каменске после дождей затопило дома частного сектора
  • В Каменске после дождей затопило дома частного сектора
  • В Каменске после дождей затопило дома частного сектора
  • В Каменске после дождей затопило дома частного сектора
  • В Каменске после дождей затопило дома частного сектора
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