Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В будущем году в России повысят прожиточный минимум

В Ростовской области установлен новый размер прожиточного минимума

общество

В будущем году в России повысят прожиточный минимум

Опубликовано

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России увеличится на 297 рублей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 руб. Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 руб., для пенсионеров – 10 277 руб., детей – 11 592 руб. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года и будут действовать по 31 декабря 2022 года.
Напомним, в 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Автор: 29.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Дончанин под угрозой пистолета отобрал у подростка телефон

происшествия

У умершего в Каменске младенца медики диагностировали острый гастроэнтерит и гипотрофию

В центре Каменска силовики оцепили здание банка

происшествия

В центре Каменска силовики оцепили здание банка

В Каменске спасли из реки женщину, находящуюся без сознания

происшествия

В Каменске спасли из реки женщину, находящуюся без сознания

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь

здоровье

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь

Реклама
Вверх