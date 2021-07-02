В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России увеличится на 297 рублей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 руб. Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 руб., для пенсионеров – 10 277 руб., детей – 11 592 руб. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года и будут действовать по 31 декабря 2022 года.

Напомним, в 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля.