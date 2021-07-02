К главе департамента потребительского рынка Ростовской области Ирине Теларовой силовики пришли домой и на работу утром 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля -«ПИК». В сообщении говорится, что правоохранители устанавливают ее причастность к незаконным действиям, которые были выявлены на недавно закрытых рынках Аксайского района. Фигурантом дела она не является.

Напомним, Ирина Теларова возглавляет региональный департамент потребрынка с 2015 года, является одним из кураторов Каменска-Шахтинского от правительства региона.