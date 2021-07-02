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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У директора департамента потребрынка проводятся обыски

У директора департамента потребрынка проводятся обыски
Директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова в Каменске. На фото в центра. Из архива редакции.

власть

У директора департамента потребрынка проводятся обыски

Опубликовано

К главе департамента потребительского рынка Ростовской области Ирине Теларовой силовики пришли домой и на работу утром 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля -«ПИК». В сообщении говорится, что правоохранители устанавливают ее причастность к незаконным действиям, которые были выявлены на недавно закрытых рынках Аксайского района. Фигурантом дела она не является.

Напомним, Ирина Теларова возглавляет региональный департамент потребрынка с 2015 года, является одним из кураторов Каменска-Шахтинского от правительства региона. 

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