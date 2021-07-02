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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сайт Госуслуг «упал» из-за резкого увеличения обращений

Новую прописку можно получить вне очереди

общество

Сайт Госуслуг «упал» из-за резкого увеличения обращений

Опубликовано

Желающим получить услугу портал предлагал ожидание в течение 30 минут.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Из-за наплыва посетителей желающим воспользоваться Госуслугами предлагается подождать 30 минут. При попытке зайти на портал всплывало сообщение о том, что данной платформой одновременно пользуются более 500 тысяч человек. 
Есть несколько версий происходящего. По одной из них, сложности в работе возникли из-за большого количества заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет. По второй версии, пользователи массово ринулись на сайт для подачи заявок на вакцинацию, поскольку во многих регионах она стала обязательной, а также для получения сертификатов о прививках и QR-кодов, которые необходимы для предъявления на работу и посещения общественных мест.

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