Желающим получить услугу портал предлагал ожидание в течение 30 минут.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Из-за наплыва посетителей желающим воспользоваться Госуслугами предлагается подождать 30 минут. При попытке зайти на портал всплывало сообщение о том, что данной платформой одновременно пользуются более 500 тысяч человек.

Есть несколько версий происходящего. По одной из них, сложности в работе возникли из-за большого количества заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет. По второй версии, пользователи массово ринулись на сайт для подачи заявок на вакцинацию, поскольку во многих регионах она стала обязательной, а также для получения сертификатов о прививках и QR-кодов, которые необходимы для предъявления на работу и посещения общественных мест.