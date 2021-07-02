Соответствующий документ 1 июля подписал заместитель главного государственного санитарного врача Ростовской области Анатолий Конченко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК».

В постановлении, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора, говорится о ситуации с распространением коронавируса в Ростовской области, которая оценивается как неблагополучная.

По состоянию на 1 июля зарегистрировано 99 540 больных COVID-19. Число случаев за сутки 01.07.2021 выросло на 38,1%, по сравнению с 01.06.2021. В среднем ковидные госпитали заполнены на 78,6%. Отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонией, вызванной новым коронавирусом. При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет (72,3%).

«Текущие темпы иммунизации против COVID-19 не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную (не мене 60%) и иммунную прослойку», – говорится в документе.

В этой связи первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 29 июля должны быть привиты: работники культурно-досуговой сферы, торговли, общественного питания, транспорта, такси, здравоохранения, образования, МФЦ, ЖКХ, финансовых организаций, сферы бытовых услуг, социального и бытового обслуживания населения, студенты старше 18 лет.

Обязательной вакцинации подлежат также государственные и гражданские служащие, работники органов власти и местного самоуправления, в том числе депутаты. Всего в документе перечислено более тридцати организаций, где должна пройти обязательная вакцинация. Завершиться иммунизация в регионе должна до 26 августа этого года.